Türkiye'de aşı takvimi değişiyor: Delta varyantı süreyi kısalttı

Delta varyantlı vaka sayısını dünya genelindeki artışı sonrası, Türkiye’de de aşılama takviminin değişmesi planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, ikinci doz aşılar altı-sekiz hafta yerine dört hafta sonra yapılacak.

Habere göre, aşı akışı aynen devam ederse, ikinci doz aşıların beklemeden dört hafta sonra yapılmasına karar verildiği belirtiliyor.

Yapılan toplantılarda, önümüzdeki haftadan itibaren Sputnik V de dahil olmak üzere, aşı için 3 ayrı seçenek olacağı ifade edildi. Toplumda en az yüzde 75 aşılama ve bu oranda bir bağışıklık hedefine ulaşmak için sonbahar gelmeden “agresif aşılama” yapılmasının planlandığı, güz aylarına yüksek koruma ile girmenin amaçlandığı dile getirildi.