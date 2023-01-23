Türkiye'de 2022 yılında en çok yabancı şirket açanlar Rusya vatandaşları oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2022 yılında Rusya vatandaşları tarafından Türkiye'de 1300'den fazla şirket açıldı.

Verilere göre, ülkede Rusya vatandaşlarının katılımıyla 1363 firma kayıtlara geçti. Bunların 140'ı anonim şirket, 1223'ü sınırlı sorumlu şirketler oldu.

Türkiye'de kurulan yabancı şirketler arasında Rus şirketler birinci sıraya yerleşti. Rus firmaları 1300 firmayla İranlı, 484 firmayla Alman şirketler takip ediyor.

Veriler, Türkiye'de 2022 yılında toplam 20 bin 135 yabancı şirket kuruldu. Bu 2010 yılından bu yana en yüksek sayı oldu.