'Türkiye Yüzyılı' toplantısı: Erdoğan eskiyi tekrarladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan toplantının büyük bölümünde AKP'li yılları anlattı.
Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli yerlerden biriyse "Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımlardan koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. 'Başörtüsü' ve 'aile' başlıklarında anayasa değişikliği için önümüzdeki hafta Meclis'e teklif götüreceğiz" ifadeleriydi.
"Huzurun yüzyılı", "başarının yüzyılı", "güven ve istikarın yüzyılı", "üretimin yüzyılı", "verimliliğin yüzyılı", "gücün yüzyılı", "dijitalin yüzyılı", "iletişimin yüzyılı", "bilimin yüzyılı", "kalkınmanın yüzyılı", "barışın yüzyılı", "değerlerin yüzyılı", "haklının yüzyılı", "şefkatin yüzyılı", "istiklalin ve istikbalin yüzyılı" ve "gençlerin yüzyılı" başlıkları altında konuşan Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul yapacağız diyoruz, onlar diyor ki olmaz. Ya yapacağız. Bak köprünün temelini attık, şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak" dedi.
Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' belgesine ilişkin şunları kaydetti:
- Cumhuriyetimizin birinci asrının son yılına hazırlandığımız şu günde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız.
- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı anıyoruz.
- Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı.
- Türkiye’yi 20 yıl boyunca hep ‘durmak yok yola devam’ diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik.
- Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden Cami olarak hizmete açmış olmamız bile, küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır.
- İnancından dolayı dışlanan Müslümanın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürdün, mezhebinden ötürü baskı gören Alevinin, kısaca bu ülkede herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.
- 12 Eylül Anayasası raf ömrünü doldurmuştur. Yeni anayasayı kazandırmak ilk hedefimiz.
- Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımlardan koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık.
- 'Başörtüsü' ve 'aile' başlıklarında anayasa değişikliği için önümüzdeki hafta Meclis'e teklif götüreceğiz.
- 'Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.
- Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya bu ligin ön sıralarındaki yerimizi alacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız.
- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını kendi statülerinin sembolü olarak gördükleri için oraya gelen halk çocuklarını küçümsüyorlardı. Asker evladının yemin törenini tel örgüler ardından yaşlı gözlerle izleyen yemenili anneleri, sakallı babaları küçümsüyorlardı.
- Kadına şiddet konusunda çok önemli yol kat ettik.
- Net asgari ücreti184 liradan 5 bin 500 liraya çıkarttık.
- 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde tamamlıyoruz.
- Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız.
- Rusya'dan doğalgazı Türk akım olarak, Türkiye'den dağıtımını Avrupa'ya yapacağız.
- Kanal İstanbul'a muhalefet karşı çıkıyor. Siz bugüne kadar her atılan adıma karşı çıktınız. Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunlar. Olmaz diyorlar, yapacağız. Köprünün temelini attık, şu anda o yürüyor. İnşallah yakında çalışmalar başlayacak. İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız.
- Yerli otomobilimiz TOGG'un fabrikasında ilk aracı yarın, 29 Ekim'de banttan indiriyoruz.
- Küresel dijital devrim ekonomisinin de öncülüğünü yapacağız.
- Köken ve inanç başta olmak üzere, ayrım gözetmeksizin, her bireyin hakkını, hukukunu, geleceğini teminat altına alacak düzenlemeleri geliştireceğiz.