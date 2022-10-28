'Türkiye Yüzyılı' toplantısı: Erdoğan eskiyi tekrarladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan toplantının büyük bölümünde AKP'li yılları anlattı.

Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli yerlerden biriyse "Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımlardan koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. 'Başörtüsü' ve 'aile' başlıklarında anayasa değişikliği için önümüzdeki hafta Meclis'e teklif götüreceğiz" ifadeleriydi.

"Huzurun yüzyılı", "başarının yüzyılı", "güven ve istikarın yüzyılı", "üretimin yüzyılı", "verimliliğin yüzyılı", "gücün yüzyılı", "dijitalin yüzyılı", "iletişimin yüzyılı", "bilimin yüzyılı", "kalkınmanın yüzyılı", "barışın yüzyılı", "değerlerin yüzyılı", "haklının yüzyılı", "şefkatin yüzyılı", "istiklalin ve istikbalin yüzyılı" ve "gençlerin yüzyılı" başlıkları altında konuşan Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul yapacağız diyoruz, onlar diyor ki olmaz. Ya yapacağız. Bak köprünün temelini attık, şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak" dedi.

Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' belgesine ilişkin şunları kaydetti: