'Türkiye Yüzyılı' programına Cumhur İttifakı dışından katılan parti temsilcileri belli oldu

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı.

Programda protokol düzeni oluşturulmazken, bakanlar, parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturdu. Davetli siyasi partilerin genel başkanları içinse tribünde özel bölüm ayrıldı.

Ankara'da düzenlenen programa MHP ve BBP genel başkan düzeyinde katıldı. DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi ise temsilci gönderdi.

Programa İYİP'i temsilen genel başkan Meral Akşener'den sonra ikinci isim olarak gelen Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın katıldı.