Türkiye ve BAE arasında askeri işbirliği görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Ahmed el Bovardi, dün Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tuncer'le görüşme gerçekleştirdi.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, görüşmede iki ülke arasında savunmada ve diğer alanlarda ilişkileri güçlendirme üzerinde konuşuldu.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Tuncer'in iki ülkenin bağları güçlendirme ve yeni ortak işbirliği umutları açma konusundaki istekliliğini vurguladığı kaydedildi.