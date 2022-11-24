'Türkiye ve ABD operasyon konusunda anlaştı' iddiası

Washington yönetimi ile Ankara'nın, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) düzenlenecek 'sınırlı bir saldırı' konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Suudi gazetesi Şarkul Avsat'ta yer alan haberde, Türkiye'den ve ABD'den askeri yetkililerin Kilis'te bir araya geldiği belirtildi.

Rudaw'ın aktardığına göre gazeteye konuşan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynağı, “Geçtiğimiz birkaç saat içinde, ABD’li askeri yetkililer ve Türk mevkidaşları arasında Kilis bölgesinde bir görüşme gerçekleşti. Burada Türkiye’nin talepleri, SDG’ye yönelik askeri operasyon ve ABD’nin bu konudaki tutumu tartışıldı. İki taraf arasında uzun bir diyalogun ardından ABD’lilerle henüz tarihini belirtmeyen sınırlı bir operasyon konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.

'Tel Fırat ve Kobane ile sınırlı kalacak'

SMO gruplarından birinin liderine dayandırılan haberde, TSK'nın çarşamba günü SMO’daki üç kolordu komutanını 'sahadaki son gelişmelerini tartışmak, taarruz askeri planları geliştirmek ve Halep’in kuzey ve kuzeydoğusunda SDG’ye karşı operasyonunun başlatılması için eksenleri belirlemek üzere Kilis’te bir askeri toplantıya katılmaya çağırdığı' ileri sürdü. Gazeteye göre SMO’nun olası operasyona katılımı Tel Rıfat ve Kobanê ile sınırlı kalacak.

SMO 'harekat için hazırız' dedi

Geçtiğimiz günlerde Reuters ajansına konuşan Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) bir kaynak da, 'harekatın genişletilmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmalarının istendiğini' iddia etmişti. Söz konusu isim, henüz bir takvim belirlenmediğini söylemişti.

Rudaw, SMO bünyesindeki grupların olası bir kara harekatına hazırlandığını da aktardı. SMO komutanlarından Muhammed Yusuf, "Pençe-Kılıç Harekâtı için hazırlıklarımızı tamamladık. Fırat'ın batısında ve doğusunda bir harekat için tüm kuvvetlerimizle hazırız" dedi.