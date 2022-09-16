Türkiye UEFA sıralamasında yükseldi

UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden dört takım da haftayı yenilgisiz tamamladı.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe ise Rennes deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti, Sivasspor ise Cluj deplasmanından tek golle galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Türk takımları Avrupa haftasında toplam 1.400 puan topladı. Kazanılan bu puanın ardından Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişti.

Toplamda 25.100 puana ulaşan Türkiye, 24.750 puanlı Yunanistan'ı geçerek 20. sıradan 19. sıraya yükseldi.

Sıralamada Türkiye'nin önünde 18. sırada bulunan Hırvatistan'ın 25.150, 17. sıradaki Danimarka'nın 25.225 puanı bulunuyor. UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya 26.215 puanla 16. sırada bulunurken Ukrayna ise 26.700 puanla 15. sırada yer alıyor.