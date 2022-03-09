Türkiye, ‘toplumsal bağışıklık’ uygulamasını devreye soktu

Koronavirüs pandemisinde Omicron varyantının diğer varyantlar kadar ağır seyretmemesiyle birlikte, Türkiye, ‘toplumsal bağışıklık’ planını uygulamasını devreye soktu. Uzmanlara göre, aşılı kitlelerin yoğunluğu ve hastalığı geçiren insanların oluşturduğu toplumsal yapı, Koronavirüs'e karşı bağışıklık oluşmasını hızlandıracak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; bu planın sonuç vermesi için toplumdaki aşı oranının yükseltilmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye’de mart ayının başı itibarıyla, toplam nüfusun yüzde 62.38’i, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 75.88’i en az iki doz aşı yaptırdı. Üçüncü doz aşılama yüzdesi ülke geneli yüzde 32, 12 yaş üstü nüfusta yüzde 39 olarak saptandı. Bu rakamların düşük olduğu, hatırlatma aşılarının öneminin kampanyalarla vatandaşlara anlatılması gerektiği belirtiliyor.

Yapılan analizlerde, “Dünyada toplumsal bağışıklığa karar verildi. Omicron şans olarak görüldü. Türkiye’de de benzer bir uygulama söz konusu. Sürekli kapanma, başka olumsuzluklar getiriyor. Birkaç ay sonra hastalığın etkisinin azalacağı düşünülüyor. İlaçlar da var artık. İngiltere’de ciddi olarak toplum bağışıklığı yakalandı. Aşı ve ilaçlar sayesinde bu yazı rahat geçirebiliriz. Tabii Omicron'dan daha hızlı bulaşan bir varyant ortaya çıkmazsa” denildiği öğrenildi.

Hastaneye yatışların azaldığı, bundan sonra vatandaşın bireysel önleminin ön plana çıkacağı belirtildi.