Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu avukatı dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu hukuk müşaviri, kurum avukatlarından Burcu G. hakkında, "fon ödemeleri sonucu açılmış icra dosyaları kapsamında gerçeğe aykırı düzenlediği görev avans makbuzları ile kurumu yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, söz konusu ödemeler, icra davalarını kapsayan mahkeme kayıtları ve şüpheli avukatın gerçeği aykırı şekilde hazırladığı iddia edilen 48 ayrı ödeme makbuzu da savcılığa sunuldu. Savcılığın talebi üzerine Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi üzerine avukat Burcu G., ifadeye çağrıldı.

Avukat kurumu suçladı

Suçlamaları kabul etmeyen Burcu G., 17 yıldır kurumda avukat olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Soruşturma dosyasına ilişkin fon davaları 1998 yılına kadar gitmektedir. Müşteki kurum, Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesi gereği ülke çapında basılı kağıtlar ile araç plakalarının üretim, dağıtım, satış ve basımı ile yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Buradan elde edilen gelirin yüzde 60'ı ilgili yılı takip eden yılın şubat ayının sonunda İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı'na yatırılmaktır. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan denetlemeler sırasında bakanlığa ödenecek rakamların daha düşük çıkması için müşteki kurumun kanunda gider olarak gösterilmemesi gereken şeyleri de gider göstermek suretiyle eksik ödeme iddiasıyla kuruma karşı fon davası denilen bu davalar açılmaktadır. Ben bu davaları 2012 yılından itibaren takip etmeye başladım.

Açılan bu davaların ilki dışında diğerleri aleyhe sonuçlandı. Buna rağmen hesaplama yöntemini değiştirmeyen müşteki kurum aleyhine çok sayıda dava açılmaktaydı. Kurum 2019 yılında eski muhasebe müdürünün ihbarı üzerine yolsuzluk iddiasıyla soruşturma geçirmişti."

Burcu G.’nin avukatı Bülent Turan Gündüz de yapılan tüm işlemlerden herkesin haberdar olduğunu, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacaklarını belirterek, "Müvekkilim itiraf hem de beyanlar içeren belgeler hazırlamaktadır. Biz de suç duyurusunda bulunacağız. İddialar ahlaki olmayan bir yapının müvekkilim vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir" dedi.

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılanacak

Savcılık, ifadelerin ardından şüpheli avukat Burcu G’yi tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Burcu G. tutuklanırken, savcılık da kovuşturma izni talebiyle hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlığın kovuşturma izni vermesi durumunda Burcu G., 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.