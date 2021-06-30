Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ın resmen iadesini istedi

Adalet Bakanlığı'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle hazırladığı dosya, Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Haber Merkezi

Avusturya'nın Wels şehrinde yakalanıp, Viyana’ya getirilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 

DHA'nın haberine göre, dosyada Korkmaz hakkında, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi. Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz’dan, 2 ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek. Korkmaz’ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye’ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.

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