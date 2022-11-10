Türkiye Satranç Federasyonu'ndan 'para istendi' iddialarıyla ilgili açıklama

Antalya’da gerçekleşen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na Antalyalı iki kardeşin parasızlık nedeniyle derecelerine rağmen katılamadığı iddia edilmişti.

Kızlarının satranç turnuvasına katılamadığını söyleyen Serpil Alişanoğlu, sosyal medya hesabından şu iddialarda bulunmuştu:

“Türkiye Satranç Federasyonu, 'Sadece parası olanlar ülkesini temsil edebilir' diyor anlaşılan! Biz Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda neden yerimizi alamadık biliyor musunuz? Talep ettikleri 14 bin Lira katılım payını büyük lütufla 11 bin Lira’ya indirmelerine rağmen ödeyemediğimiz için! Oysa federasyonun kendi sayfasında 2022 yılının Kasım ayında yapılacak bu Avrupa Şampiyonası’na ilk üçte olan milli sporcular davetli olarak katılacak ve masrafları federasyon tarafından karşılanacaktı! Ki hibrit turnuvasına katılım daveti geldiğinde hak kaybına uğramayacağının ve bu yüz yüze olan turnuvalara tekrar davet edileceğinin sözü bizzat federasyon yetkililerince verilmişken. ‘Paranız yoksa katılamazsınız’ dendi!”

TSF'den açıklama

Alişanoğlu'nun açıklamalarına Türkiye Satranç Federasyonu'ndan (TSF) yanıt geldi.

TSF'nin "sporcularına her zaman, her koşulda sahip çıkan, destek veren, ülkenin en çok lisanslı sporcusuna sahip federasyon" olduğu söylenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın kuruluşlarında 'Ödüllü Satranççılara para engeli', 'Milli sporculardan para istendi-turnuvaya katılamadılar' başlıklarıyla yer alan haberlerdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Antalya’da TSF tarafından 46 ülkeden 1000’i aşkın sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na sporcuların katılımı uluslararası kriterlere göre organize edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu konuda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonaları, uluslararası ve ulusal turnuvalar, belirlenen talimatlar, prosedürler ve yönergeler çerçevesinde yapılmakta, sporcuların katılımları da bu çerçevede belirlenen koşullara göre gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarında birinci olan sporcuların yaş grubu tek ise Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’na, çift ise Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na, ikinci olan sporcuların yaş grubu tek ise Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’na, çift ise Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na Federasyon imkanları ile gönderilmektedir. Ayrıca TSF, imkanları dahilinde üçüncülük derecesine sahip olan sporcularının da bu turnuvalara katılımını sağlamaktadır.

2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle birçok resmi Dünya ve Avrupa organizasyonları yapılamamıştır. 2020 yılında Dünya Okullar Satranç Şampiyonası, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası ve Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası düzenlenememiş, 2021 yılında ise bu şampiyonalardan sadece Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası hibrit formatta gerçekleştirilebilmiştir. Her ülkenin kendi belirlediği salonlarda, sporcuların ve hakemlerin fiziki olarak salonda bulunduğu, satranç tahtası üstünde gerçekleşen ve hamlelerin internet aracılığı ile iletildiği bu hibrit şampiyonada; elde edilen dereceler ve diğer haklar resmi olarak kayda geçirilmiştir. Ankara’da bir salonda gerçekleştirilen bu şampiyonaya katılım hakkına sahip olan sporcularımız ise Federasyonumuzun sağladığı imkanlarla katılarak, bu haklarını kullanmışlardır.

Nitekim, haberde adı geçen Ilgın Destina Nurdoğan da 2020 yılında 9 yaş kızlarda Türkiye Üçüncüsü olduğu için tüm masrafları Federasyonumuz tarafından karşılanmak suretiyle hibrit olarak düzenlenen 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'na (10 Yaş Kızlar) katılmıştır. Sporcunun, temsil hakkını 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda kullanmış olması nedeniyle bu hakkın 2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası için tekrar kullanılabilmesi mümkün olamamaktadır.

Avrupa Satranç Birliği (ECU) işbirliği ile Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na; 2020, 2021 ve 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında ilk 3 dereceye giren ve bu turnuvaya katılım hakkını herhangi bir şampiyonada kullanmayan sporcularımız, tüm masrafları Federasyonumuzca karşılanmak üzere davet edilmiştir.

Bununla birlikte, TSF olarak pandeminin getirdiği sıkıntıların aşılması, sporcularımızın ülkemizde düzenlenen bu büyük şampiyonaya katılımlarını sağlayabilmek amacıyla, ECU’nun da talimatlar ve yönergeler doğrultusunda, 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’na katılan ve milli sporcu temsil hakkına sahip sporculara, 2022 Avrupa Yaş grupları Şampiyonası'na katılabilmeleri için yüzde 60’a varan indirimler sağlanmıştır. Ilgın Destina Nurdoğan’a da bu olanak sağlanmış, ayrıca Antalya’da yaşaması nedeniyle de turnuva otelinde konaklama zorunluluğu olmadan sadece ECU’nun şampiyona için belirlediği katılım bedeli ile şampiyonaya katılabilme seçeneği sunulmuştur.

Sonuç olarak, Federasyonumuz tarafından tüm şampiyonalarda, sporcularımıza yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ve imkanlar doğrultusunda sporcularımızın yararına olabilecek destekler ve kolaylıklar sağlanmaktadır."