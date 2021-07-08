Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak 'Suriye' açıklaması

Suriye konulu Astana görüşmelerinin 16.'sı Kazakistan'ın Nur-Sultan kentinde yapıldı.

Rusya, Türkiye ve İran tarafından görüşmelerin ikinci gününde ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de IŞİD başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı işbirliğini sürdürecek" denildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının da kınandığı açıklamada bu saldırılarla İsrail'in uluslararası hukuku ve Suriye'nin ve komşu ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

İki gün süren toplantılarda başlıca gündem maddeleri "Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler" oldu.

Suriye konulu Astana Görüşmeleri, 2017’de Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılmıştı.