Türkiye Rus turistlerin yüzde 45'ini kaybedebilir

Koronavirüs salgınıyla birlikte Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüşün, bu sene de Ukrayna operasyonu nedeniyle devam edeceği belirtildi. Rusya Tur Operatörleri'nin (ATOR) yaptığı açıklamaya göreyse, bu sene Antalya'ya gelecek Rus turist sayısı pandemi öncesinin yarısı olabilir.

RIA Novosti'nin haberine göre, ATOR tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının 2021'de pandemi nedeniyle yüzde 17 düştüğü hatırlatıldı. Rusya'nın Ukrayna'da devam eden operasyonu ve ülkeye gelen yaptırımlar sebebiyleyse bu seneki Rus turist sayısının pandemi öncesine göre yüzde 45 azalacağı ifade edildi.

Rostourism Başkanı Zarina Doğuzova geçen ay Rusya Devlet Duması'nda yaptığı açıklamada, "Rus havayollarının az sayıdaki destinasyona risksiz uçuşlarını göz önünde bulundurursak, kalan yaz sezonu olan Haziran-Ekim döneminin beş ayı boyunca, haftada en fazla 500, yaklaşık olarak 450 seferin Antalya'ya uçacağını varsayabiliriz. Buna göre havayolları Türkiye'ye 2,5 milyon Rus vatandaşını taşıyacak. 2022 yılı boyunca Türkiye'ye gidecek Rus vatandaşı sayısının 3 milyon olacağını öngörmekteyiz" demişti.