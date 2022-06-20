Türkiye Raporu'nun araştırması: 'Gezi'de cami yakıldı' iddiasına AKP ve MHP'liler de inanmıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam kampında Gezi eylemlerine yönelik “Bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı” demişti.

Türkiye Raporu, yurttaşa Gezi’de cami yakıldığını düşünüp düşünmediklerini sordu.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre araştırma Haziran ayının ilk haftasında Türkiye çapında bin 500 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi ile yapıldı.

Katılımcıların yüzde 59’u gezi parkı protestoları sırasında cami yakıldığını düşünmediğini söylerken cami yakıldığını düşünenlerin oranı yüzde 16’da kaldı.

Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 43,5’i ve MHP seçmeninin yüzde 56,4’ü Gezi protestoları sırasında cami yakıldığını düşünmediklerini ifade etti.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki "İktidar, başta Gezi olmak üzere belirli konular üzerinden geniş muhalefeti kriminalize etmeye çalışmaktadır. Ancak sonuçlarımız gösteriyor ki Gezi özelinde bu stratejinin pek karşılığı yok” dedi.

