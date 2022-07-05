Türkiye Psikiyatri Derneği'nden 6 Temmuz çağrısı

Türkiye Psikiyatri Derneği, Doç.Dr. Koray Başar'ın 4 Temmuz akşamı organize bir grup tarafından fiziksel saldırıya maruz bırakılmasına ilişkin düzenlenecek basın açıklamasına çağrı yaptı.

Başar'ın uzun süredir hedef gösterildiğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık çalışanı olmanın evrensel değerlerini savunmak için 6 Temmuz Çarşamba saat 12.30 'da Türk Tabipleri Birliği Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada, "Şiddet karşısında hiçbir sağlık çalışanı yalnız değil ve yalnız olmamalı" denildi.

Türkiye Psikiyatri Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam derneğimizin bir önceki dönem genel başkanı Doç.Dr. Koray Başar organize bir grup tarafından gerçekleştirilen planlı bir fiziksel saldırıya uğramıştır. Hekim ve bilim insanı sorumluluğuyla, ayrımcılığın karşısında yer aldığı çalışmaları ve hak savunucusu kimliği nedeniyle uzun süredir hedef gösterilmekte olan Koray Başar’ın uğradığı bu saldırı karşısında sizleri ortak bir basın açıklaması yapmaya davet ediyoruz.

Son günlerde sağlık alanında sıklaşan, artık branş, yer, görev ayırt etmeksizin maruz kaldığımız şiddet olayları karşısında şiddetsiz ve huzurlu bir toplumu, sağlık çalışanı olmanın evrensel değerlerini savunmak için 6 Temmuz Çarşamba saat 12.30 'da Türk Tabipleri Birliği Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısında sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. Şiddet karşısında hiçbir sağlık çalışanı yalnız değil ve yalnız olmamalı!"