Türkiye Ormancılar Derneği'nden ölen orman işçisi ile ilgili açıklama: Uyarmıştık

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında Orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirdi.

Dün İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayılmıştı. 32 yaşındaki Görkem Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirilmişti. Evli ve 1 çocuk babası Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

'Denetimler yetersiz, kişisel koruyucular gereğince kullanılmıyor'

Türkiye Ormancılar Derneği de Hasdemir'in ölümünün ardından yaptığı açıklmada "yangınla mücadele personelinin kişisel koruyucu donanımlarını gereği gibi kullanmadığı, denetimlerin yeterli yapılmadığı" uyarılarını hatırlattı. Açıklama şöyle:

"Dernek olarak her orman yangınından dersler çıkarılması gerektiğini ve yangınla mücadelenin söndürülen her yangından sonra başladığını, üzerimize düşen kamusal denetimi yapmaya, orman yangınları dâhil her türlü ormancılık konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi, ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda Orman Genel Müdürlüğü ile kurumsal iş birliğine hazır olduğumuzu belirttiğimiz 07 Haziran 2021 tarihli basın açıklamamızın 20. maddesinde 'Orman çalışanlarının başarılı uygulamalar ve canları pahasına ormanları koruma sevdası her tür takdirin üstünde olduğu ancak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği orman yangınları gibi son derece tehlikeli bir iş kolunda yangınla mücadele personelinin kişisel koruyucu donanımlarını gereği gibi kullanmadığı, denetimlerin yeterli yapılmadığı, bu nedenle yangın şehitlerinin artmasından endişe duyulduğu' hususu da ifade edilmişti.

Keşke haklı çıkmasaydık. Keşke 27 Haziran 2021 günü Marmaris İçmeler mevkiinde çıkan orman yangınında Görkem Hasdemir'i kaybetmeseydik. Bir can, büyüklüğü ne olursa olsun bir orman yangının bedeli olamaz. Sadece eşi ve iki çocuğu değil tüm ormancılık camiası derinden etkilendiği bu tür yaralar kolay sarılmıyor.

Acımız çok büyük.

Şimdi acılarımızı paylaşmak, birlik olmak ve ders almak günüdür.

Dileriz ki yangına katılan her kademedeki personel başta kişisel koruyucu donanımlarını gereği gibi kullanmak üzere diğer tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz olarak alırlar.

Dileriz ki bu son olur.

Şehidimize rahmet, ailesi ve tüm orman çalışanlarına başsağlığı dileriz."

Yaşamını yitiren Görkem Hasdemir için bugün Köyceğiz Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Hasdemir Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi. Ayşegül Gümüş Hasdemir'le 8 yıllık evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Görkem Hasdemir'in babasına Kuran ve Türk bayrağı hediye etti.

Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale Ekibinde görev yaptığı ve yangına ilk müdahalede bulunan ekip arasında yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı öğrenildi.