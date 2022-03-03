Türkiye Kupası'nda son yarı finalist  belli oldu: İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı.

Çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Trabzonspor - Kayserispor

Alanyaspor - Sivasspor

Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, rövanş maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.