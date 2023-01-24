Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Kayserispor, Sivasspor-Gaziantep FK, Ankaragücü-Trabzonspor ve Başakşehir-Galatasaray takımları eşleşti.

Yarı finalde Fenerbahçe-Kayserispor, Sivasspor-Gaziantep FK galipleri ve Ankaragücü-Trabzonspor ve Başakşehir-Galatasaray maçlarının galipleri eşleşecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.