Basketbol 2023 Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İşte maçlar:
Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko
Galatasaray NEF-Türk Telekom
Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Haber Merkezi
Basketbol 2023 Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İşte maçlar:
Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko
Galatasaray NEF-Türk Telekom
Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes