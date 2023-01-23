Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Haber Merkezi

Basketbol 2023 Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İşte maçlar:

Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko

Galatasaray NEF-Türk Telekom

Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka

Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes