Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
Bu turda, 4. eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.
İşte eşleşmeler...
Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü - Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük - Uşakspor
Bitexen Giresunspor - Teco Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
Medipol Başakşehir - Göztepe
Fraport TAV Antalyaspor - Manisa Futbol Kulübü
Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor
Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Galatasaray - Ankara Keçiörenspor
Arabam.com Konyaspor - Bodrumspor