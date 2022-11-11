Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.

İşte eşleşmeler...

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü - Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Uşakspor

Bitexen Giresunspor - Teco Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

Medipol Başakşehir - Göztepe

Fraport TAV Antalyaspor - Manisa Futbol Kulübü

Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor

Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörenspor

Arabam.com Konyaspor - Bodrumspor