Türkiye Komünist Partisi'nin ilk 'köy evi' açılıyor

Antalya'nın Finike İlçesi'ne bağlı Gökbük Köyü yeni bir döneme kapılarını aralıyor. Türkiye Komünist Partisi, 11 Temmuz 2021 Pazar günü Merkez Komite üyesi Savaş Sarı'nın katılımı ile Gökbük Köy Evi açılışının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açılışa sanatçılar Orhan Aydın, Cansu Fırıncı, Gülcan Altan, Senan Kara, Murat Güner, Ozan Çoban ve Yapıcılar çektikleri videolarla destek mesajları gönderirken, Av. Müjde Tozbey Erden de Finike Gökbük Köy Evi ile Antalya'da sömürüsüz, her türlü şiddetten uzak ve eşit bir yaşamın mümkün olduğunun gösterilebileceği inancını paylaştığını ifade etti.

TKP Antalya İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın Gülveren, Güzeloba, Bahçelievler, Ulus, Gürsu mahalleleri ile Manavgat, Alanya, Döşemealtı, Kaş ve Antalya Merkez çalışmalarının önümüzdeki dönem yaygınlaştırılacağı; emekçilerin, yoksul halkın sesinin, taleplerinin daha fazla duyulması için Parti'nin daha da güçlü ve görünür kılınacağı söylenirken açılışa katılmak isteyen yurttaşlara da iletişime geçme çağrısı yapıldı.

Finike'nin doğa harikası Gökbük Köyü'nde kurulacak özgür ve eşit bir yaşamın önemli bir adımı olan Gökbük Köy Evi açılışını takip etmek ve destek vermek isteyen yurttaşlar Ulus, Güzeloba ve Bahçelievler Semt Evleri'nin araçları ile açılış için köye ulaşabilecekler.