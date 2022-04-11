Türkiye Komünist Gençliği'nden Ankara toplantısı

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler 24 Nisan Pazar günü Ankara'da bir buluşma toplantısı yapacak.

TKG'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "İlan ediyoruz, bu düzen böyle sürmeyecek. Eşit ve özgür bir yaşam bu ülkenin gençlerinin, emekçilerinin elinde yükselecek. Küçük Azınlığın Yaşamımızdan Çaldıklarını Almaya Geliyoruz!" denildi.