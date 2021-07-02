Türkiye Komünist Gençliği ve Yunanistan Komünist Gençliği'nden ortak Anti-Emperyalist Kamp: 'Aynı düşmanla mücadele ediyoruz!'

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) tarafından 30.su düzenlenecek Anti Emperyalist Kamp, bu yıl özel bir başlıkla ve Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) katılımıyla gerçekleşecek. Her yıl binlerce genci bir araya getiren kampın konusu iki ülkede emperyalizme karşı yükseltilen ortak mücadele olacak.

"Aynı düşmanla mücadele ediyoruz" ve "Sosyalizm gelecektir" başlıklarıyla duyurulan kamp, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Midilli Adası'nda gerçekleşecek. Gençlik merkezli toplantı ve seminerlerin yanı sıra bölgedeki mülteci kampıyla dayanışma gibi eylemleri de içeren program, iki ülkeden devrimci şairler Y. Ritsos ve Nâzım Hikmet'in şiirlerini konu alan konserlere de ev sahipliği yapacak.

Türkiye Komünist Gençliği Uluslararası İlişkiler Komitesi, soL'a yaptığı açıklamada kampa dair şunları söyledi:

"Mücadelemizin enternasyonalist kimliği, özellikle coğrafyamız için vazgeçilemez ve altı sürekli çizilmesi gereken bir unsur. Bölgemizde NATO'nun planlarına ön ayak olmaya en çok heveslenen iki ülkenin komünistleri tarafından ortak mücadelenin yükseltilmesini çok değerli buluyoruz. Kampta çok çeşitli başlıklarda toplantılar ve sunumlar yapacağız, lise öğrencilerinin sorunlarından tutalım uyuşturucu ve burjuva ideolojisiyle mücadeleye dek birçok başlıkta birbirimize aktaracağımız önemli deneyimler olduğunu biliyoruz. Tüm bunların ötesinde emperyalizme karşı mücadele iki ülkenin komünistleri için tarihsel bir sorumluluk, etkinliklerin merkezinden yer alacak Ritsos ve Nâzım'ın mirası bunun en büyük ispatı. Bu kampla sorumluluğumuzun küçük bir kısmını yerine getirecek ve emperyalizmi coğrafyamızdan kovmak için daha güçlü ve inançlı şekilde mücadeleye devam edeceğiz."