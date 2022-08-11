Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Ahıska, Uygur, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin sahip olduğu "Türk Soylu" statüsüne dahil edilen Kırım Tatar Türklerine uzun dönem ikamet izni verilmeye başlandı.

AA muhabirinin Göç İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haziran 2022'de yaptığı açıklama üzerine Kırım Tatar Türklerine de uzun dönem ikamet izni verilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Türk vatandaşı olmayan bir kişinin uzun dönem ikamet izni alabilmesi için 8 yıl kesintisiz Türkiye'de ikamet etme şartı aranırken, 15 Şubat 2017 tarihli Göç Politikaları Kurulu kararı doğrultusunda Bulgaristan, Yunanistan, Ahıska ve Uygur Türklerine söz konusu süre şartı aranmaksızın uzun dönem ikamet izni verilebiliyor.

Bu çerçevede Göç İdaresi Başkanlığı, Kırım Tatarı Türklerine verilecek yeni statüyle ilgili çalışmaları tamamladı. Ahıska, Uygur, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin sahip olduğu "Türk Soylu" statüsüne Kırım Tatarları da dahil edildi.

'Türkiye'de 8 yıl kesintisiz ikamet şartı aranmayacak'

Böylece Kırım Tatar Türklerine de Türkiye'de 8 yıl kesintisiz ikamet etme şartı aranmaksızın "süresiz kalış hakkı" tanıyan uzun dönem ikamet izni düzenlenmesine ilişkin uygulama ağustos ayı itibarıyla başlatıldı.

Türkiye'ye gelen Kırım Tatar Türklerinin gerekli şartları taşıması ve uygun görülmesi durumunda uzun dönem ikamet iznine sahip olabilecek.

Bu haktan yararlanmak isteyenler, "e-ikamet.goc.gov.tr" adresinden randevu aldıktan sonra istenilen belgelerle il göç idaresi müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Türk soylularda uzun dönem ikamet izni bulunanların oranı yüzde 75

Başkanlık verilerine göre, Türkiye'de ikamet izni ile kalan yabancıların sadece yüzde 5'i uzun dönem ikamet iznine sahip iken, Türk soyluların yüzde 75'inde uzun dönem ikamet izni bulunuyor.

Bugüne kadar 57 bin 56 Bulgaristan, Yunanistan, Uygur ve Ahıska Türküne uzun dönem ikamet izni verildi. Uzun dönem ikamet izni tercih etmeyenlere ise kısa dönem, aile, öğrenci ve insani ikamet izni düzenlendi.

'Türk Soylular Özel Ofisi' hizmet veriyor

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan Türk ve Akraba Toplulukları Dairesi Başkanlığınca Türkiye'de bulunan Türk soylulara yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu sayede Türk soyluların işlemlerinde etkinlik, uygulamaların belirli standartta yürütülmesi ve uzmanlık sağlanması amaçlanıyor.

Türk soyluların yoğun olarak yaşadığı illerde iş ve işlemler, "Türk Soylular Özel Ofisi" ile oluşturulan çalışma grup başkanlıkları aracılığıyla yürütülüyor.

Başkanlık, "kendilerini evlerinde hissettirecek kamu hizmeti" anlayışla yaklaştığı Türk soylulara ve akraba topluluklara "Turkuaz renkli ikamet izni kartı" da hazırlıyor. Turkuaz kart sahipleri, ikamet izni harç bedelinden muaf tutuluyor.

Savaş mağduru 2 bin 804 Türk soylu merkezlerde misafir ediliyor

Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen savaş mağduru Türk soylu 4 bin 296 kişi Türkiye'de ağırlanıyor. Bu kapsamda 409'u Kırım Tatar ve 2 bin 395'i Ahıska Türkü olmak üzere 2 bin 804 kişi 5 ildeki merkezlerde ağırlanıyor. Merkezlerde sağlık, psikolog, savaş mağduru çocuklara aktivite ve eğitim gibi hizmetler veriliyor.

Ayrıca Türk soylulara yönelik yasal statülerinde sağlanan istisnai vatandaşlık kapsamında, 2002 yılı sonrasında 101 bin 995 Ahıska Türkü ve 6 bin 787 Uygur Türkü, Türk vatandaşı oldu.