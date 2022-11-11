Türkiye ile Venezuela arasında güvenlik işbirliği anlaşması

Türkiye- Venezuela arasındaki kokain hattı uzun süredir gündemdeydi.

İki ülkenin güvenlik güçleri de bu hattı kesmek için önemli operasyonlar yaptı. Ancak iki ülke arasında bir işbirliği anlaşmaması olmaması koordinasyonsuzluğa neden oluyordu.

Türkiye ve Bolivarcı Venezuela hükümetleri arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşması bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren anlaşma ile iki ülke kara para, terör örgütleri, terörün finansmanı, uyuşturucu ve uyuşturucunun kimyasallarının üretimi ve sevkiyatı konusunda işbirliği yapacak. Hatta bu iki ülkenin güvenlik güçleri ortak operasyon yapabilecekler.

Kokain sevkiyatının yüzde 24'ü buradan

Bu anlaşmanın yapılmasında ana etkenin uyuşturucu ile mücadele olduğu ifade edildi. Türkiye'ye gelen kokainin ana merkezlerinden birinin Venezuela olduğu yapılan operasyonlarla ortaya çıkmıştı.

Venezuela her ne kadar kokain üreticisi bir ülke olmasa da ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) Mart ayında yayınladığı raporda dünya kokain ticaretinin yaklaşık yüzde 24’ünün Venezuela üzerinden yapıldığı tesbiti, ülkeyi uyuşturucu rotalarının önemli merkezlerden biri yapıyor.