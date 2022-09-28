Türkiye Dünya Kupası'ndaki 3. maçtan zaferle ayrıldı

A Milli Voleybol Takımı bugün Dünya Kupası'ndaki 3. maçlarını oynadı. Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen karşılaşmada Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'yle karşı karşıya geldi.
İlk seti 21-25 Dominik Cumhuriyeti alırken, ikinci sette 25-21, üçüncü sette de 25-18 Türkiye üstün geldi. 4 setteyse Dominik Cumhuriyeti 16-25 skorla durumu eşitledi.
5. sette zafer kazanarak Filenin Sultanları maçın da galibi oldu.
FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki 4. maçlarında Filenin Sultanları yarın saat 18.30'da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.