Türkiye Diyanet Vakfı’nın milyarları, Çalık Holding’in para piyasası fonunda
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 02.09.2026 , 13:52
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nin milyarlarca liralık para piyasası fonu yatırımı ortaya çıktı.
Vakfın Çalık Holding’e ait Aktifbank’ın para piyasası fonunun büyük yatırımcılarından birisi olduğu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun açıkladığı verilerle anlaşıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemesinin ardından yatırım fonlarında yüzde 30’un üzerinde paya sahip yatırımcılar kamuoyuna açıklanıyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) açıkladığı bilgiler Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nin milyarlarca liralık fon yatırımını ortaya çıkardı.
KAP’a yansıyan bilgilere göre Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nin Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu’nda (TLK) 1 milyar 221 milyon 238 bin 830 adet katılma payına sahip bulunuyor.
Fonun güncel birim fiyatı dikkate alındığında Vakfın yatırımının piyasa değeri yaklaşık 2,18 milyar TL’ye ulaşıyor.
Vakfın fondaki pay oranının yüzde 59,65 olduğu görüldü.
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