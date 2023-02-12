Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller

Türkiye’nin deprem riski olan illeri belirlendi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girdi.

"Bazı şehirler aynı anda birden fazla riskli bölgede yer alabilmektedir. Bu durum, şehirlerin coğrafi konumlarıyla alakalıdır."

Birinci derece riskli bölgeler şöyle:

İzmir

Balıkesir

Manisa

Muğla

Aydın

Denizli

Isparta

Uşak

Bursa

Bilecik

Yalova

Sakarya

Düzce

Kocaeli

Kırşehir

Bolu

Karabük

Hatay

Bartın

Çankırı

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzincan

Tunceli

Bingöl

Muş

Hakkari

Osmaniye

Kırıkkale

Siirt

İkinci derece riskli bölgeler şöyle:

Tekirdağ

İstanbul (1 ve 2. Bölge)

Bitlis

Kahramanmaraş

Van

Adıyaman

Şırnak

Zonguldak

Tekirdağ

Afyon

Samsun

Antalya

Erzurum

Kars

Ardahan

Batman

Iğdır

Elazığ

Diyarbakır

Adana

Eskişehir

Malatya

Kütahya

Çankırı

Uşak

Ağrı

Çorum

Üçüncü derece risk bölgeleri şöyle:

Eskişehir

Antalya

Tekirdağ

Edirne

Sinop

İstanbul

Kastamonu

Ordu

Samsun

Giresun

Artvin

Şanlıurfa

Mardin

Kilis

Adana

Gaziantep'in bazı bölgeleri

Kahramanmaraş

Sivas

Bayburt

Kayseri

Yozgat

Çorum

Ankara

Konya

Mersin

Nevşehir

Türkiye Deprem Haritası'na göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise şöyle: