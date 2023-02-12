Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller

Türkiye’nin deprem riski olan illeri belirlendi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girdi.
"Bazı şehirler aynı anda birden fazla riskli bölgede yer alabilmektedir. Bu durum, şehirlerin coğrafi konumlarıyla alakalıdır."
Birinci derece riskli bölgeler şöyle:
- İzmir
- Balıkesir
- Manisa
- Muğla
- Aydın
- Denizli
- Isparta
- Uşak
- Bursa
- Bilecik
- Yalova
- Sakarya
- Düzce
- Kocaeli
- Kırşehir
- Bolu
- Karabük
- Hatay
- Bartın
- Çankırı
- Tokat
- Amasya
- Çanakkale
- Erzincan
- Tunceli
- Bingöl
- Muş
- Hakkari
- Osmaniye
- Kırıkkale
- Siirt
İkinci derece riskli bölgeler şöyle:
- Tekirdağ
- İstanbul (1 ve 2. Bölge)
- Bitlis
- Kahramanmaraş
- Van
- Adıyaman
- Şırnak
- Zonguldak
- Tekirdağ
- Afyon
- Samsun
- Antalya
- Erzurum
- Kars
- Ardahan
- Batman
- Iğdır
- Elazığ
- Diyarbakır
- Adana
- Eskişehir
- Malatya
- Kütahya
- Çankırı
- Uşak
- Ağrı
- Çorum
Üçüncü derece risk bölgeleri şöyle:
- Eskişehir
- Antalya
- Tekirdağ
- Edirne
- Sinop
- İstanbul
- Kastamonu
- Ordu
- Samsun
- Giresun
- Artvin
- Şanlıurfa
- Mardin
- Kilis
- Adana
- Gaziantep'in bazı bölgeleri
- Kahramanmaraş
- Sivas
- Bayburt
- Kayseri
- Yozgat
- Çorum
- Ankara
- Konya
- Mersin
- Nevşehir
Türkiye Deprem Haritası'na göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise şöyle:
- Sinop
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
- Kırklareli
- Ankara
- Edirne
- Adana
- Nevşehir
- Niğde
- Aksaray
- Konya
- Karaman