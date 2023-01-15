Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Değişiklikle, TL mevduatın vadesinin uzamasını teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 3 aydan uzun vadeli Türk Lirası mevduat için zorunlu karşılık oranları yüzde sıfır olarak belirlendi.

Daha önce 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranları yüzde 6, 1 yıla kadar olan vadeli mevduatlarda yüzde 4, 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatlarda yüzde 3 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.

Bahse konu değişikliklerin tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.