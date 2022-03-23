Türkiye BM Daimi Temsilcisi: Rusya uluslararası hukuku alenen ihlal etti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini belirterek savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu, kazananı olmayan bir savaş. Hiç başlamaması gerekiyordu ve derhal son bulmalı" dedi.

Rusya'nın uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, bu durumun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Sinirlioğlu, kuşatma altındaki Mariupol kentinde yaşananların "içler acısı" olduğunu belirterek şiddetin mağdurlarının başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere masum insanlar olduğunu söyledi.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda BM ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiğini anlattı.

'Türkiye tüm diplomatik kaynaklarını seferber ediyor'

Uluslararası topluma Ukrayna halkına yardım için elinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunan Sinirlioğlu, "Türkiye, derhal insani bir ateşkes sağlanması için tüm diplomatik kaynaklarını seferber ediyor" dedi.

Sinirlioğlu, "Ancak, bu diplomatik girişimler tek bir ülkenin kapasitesini aşıyor. BM, kendini barışın inşasından muaf tutup yalnızca insani müdahaleye odaklanamaz. Uluslararası toplum, gelecek nesilleri savaş belasından kurtarma yükümlülüğü taşıyor" diye konuştu.

Büyükelçi Sinirlioğlu, uluslararası toplumdan Türkiye'nin de ana sunucularından olduğu, Rusya'ya saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini "derhal ve koşulsuz" Ukrayna'dan çekmesi ve Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması çağrısı yapan tasarıya destek vermesini istedi.