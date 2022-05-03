Türkiye basın özgürlüğü endeksinde 149'uncu sırada

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) kuruluşunun ‘‘Kutuplaşmada Yeni Çağ’’ başlığıyla açıkladığı dünya basın özgürlüğü eksinde 180 ülke arasında 149'uncu sırada yer aldı.

2005 yılında 98. sırada bulunan Türkiye, 2010 yılında 138. sıraya, 2015'te 149. sıraya, 2020'de ise 154. sıraya kadar düşmüştü. Geçtiğimiz yıl bir basamak yükselerek 153. sıraya çıkan Türkiye, bu sene 149. sırada yer aldı.

RSF, Türkiye'nin 4 sıra yükselmesine ilişkin "Türkiye’nin 4 sıra yükselmesinin gerekçesi, medya özgürlüğe yönelik baskıların azalma göstermesi değil, Türkiye sivil toplumunun hak aramada aldığı kimi olumlu sonuçlar ve performansı" değerlendirmesinde bulundu.

'Basın özgürlüğünün hiçe sayılması ve yargı sistemine müdahaleler'

RSF Endeksi'nde Türkiye ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan'ın aşırı yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığına ve otoriterliğine, basın özgürlüğünün hiçe sayılması ve yargı sistemine müdahaleler eşlik etti. Yargı, Erdoğan'ın talebi üzerine tutuklamalar yapsa da bazı hakimler 'aşırıya kaçan baskıya' ses çıkarmaya başladı: Bazı gazeteciler, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘örgüt üyeliği’ veya ‘örgüt propagandası’ gerekçelerine dayandırılan keyfi kovuşturmalarda beraat etti. Gazetecilere yönelik tutuklamanın yerini adli kontrol aldı. Temmuz 2021'de gazeteciler, AFP fotomuhabir Bülent Kılıç'ın şiddet görerek gözaltına alınmasının ardından, Olağanüstü Hal (OHAL) ilanından sonra ilk kez kitlesel eylem yaptı. Son iki yılda Türkiye'de iki gazeteci öldürüldü: Ses Kocaeli gazetesi sahibi Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de; Bursa Rahmet FM çalışanı Hazım Özsu da Mart 2021'de uğradıkları silahlı saldırılar sonucu yaşamlarını yitirdiler. Cinayet zanlıları tutuklandılar."