Türkiye basın özgürlüğü endeksinde 149'uncu sırada

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) kuruluşunun ‘‘Kutuplaşmada Yeni Çağ’’ başlığıyla açıkladığı dünya basın özgürlüğü eksinde 180 ülke arasında 149'uncu sırada yer aldı.
2005 yılında 98. sırada bulunan Türkiye, 2010 yılında 138. sıraya, 2015'te 149. sıraya, 2020'de ise 154. sıraya kadar düşmüştü. Geçtiğimiz yıl bir basamak yükselerek 153. sıraya çıkan Türkiye, bu sene 149. sırada yer aldı.
RSF, Türkiye'nin 4 sıra yükselmesine ilişkin "Türkiye’nin 4 sıra yükselmesinin gerekçesi, medya özgürlüğe yönelik baskıların azalma göstermesi değil, Türkiye sivil toplumunun hak aramada aldığı kimi olumlu sonuçlar ve performansı" değerlendirmesinde bulundu.
'Basın özgürlüğünün hiçe sayılması ve yargı sistemine müdahaleler'
RSF Endeksi'nde Türkiye ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: