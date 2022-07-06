Türkiye, 19. Akdeniz Oyunları'nda en çok madalya kazanan 2. ülke oldu

Türkiye, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın son gününde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak, Akdeniz Oyunları'nı 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz madalya ile tamamladı.

19. Akdeniz Oyunları'nda toplamda 108 madalya kazanan Türkiye, en çok madalya kazanan ülkeler sıralamasında 159 madalya kazanan İtalya'nın ardından oyunları 2. sırada tamamladı.

Oyunların son gününde 5 madalya

Akdeniz Oyunları’nın son gününde milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 1:00.03'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanırken, Emre Sakcı ise 1: 00.19'luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 400 metre serbest stil finalinde mücadele eden Deniz Ertan, 4:08.04’lük derecesiyle altın madalya kazandı. Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş ise kadınlar 200 metre kurbağalama finalinde 2:26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar flörede mücadele eden eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.