TÜRKEN Vakfı’na aktarılan paraya ilişkin yeni detaylar

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRKEN Vakfı'na yapılan para transferinin 102 milyon dolara ulaştığını öne sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve ENSAR üzerinden TÜRKEN vakfına para aktarıldığını iddia etmişti. Sözcü’nün haberine göre, ABD’deki vakfın mali gücünün 102 milyon doları geçtiği ortaya çıktı. Para trafiğini takip eden CHP ABD Temsilcisi Özcan, son iki yılda ne kadar bağış toplandığının belirsiz olduğuna dikkat çekti. Özcan, “Şimdiye kadar ortaya çıkardığımız toplam varlık 1,7 milyar TL’den daha fazla. Türkiye’de bu paraya daha çok ihtiyacı olan milyonlarca öğrenci var. Onların hakkını arıyoruz” dedi.

Vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalışıyorlar

Yurter Özcan, vakıfla ilgili ulaştıkları son bilgiyi şöyle aktardı:

“İktidar, Kılıçdaroğlu’nun iddialarını yalanlayamadı, ‘böyle bir şey yok’ diyemedi. Dikkatleri sadece kaçış planına çekerek milyonlarca lirayı vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalışıyorlar. Manhattan’da yurt yapılmasına ve Muhammed Ali’nin çiftliğinin satın alınmasına verecekleri bir cevap yok. Manhattan’da kaç Türk öğrenci var ki… Suudi İslam Kalkınma Bankası ile yapılan kredi anlaşması konut kredisi olarak İslami şartlara göre hazırlanmış. Peşin para ile alınan arsa için konut kredisi çekilmez. İnşaat için kullanacaklarsa inşaat kredisi almaları gerekirdi. 2017’de 17,5 milyon dolara satın aldığınız gökdelen arsası için Suudi Arabistan’dan Haziran 2020’de niçin 35 milyon dolar borç aldınız? Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolarlık kredi ne için kullanılacak?”

Peşin parayla alındı üstüne kredi çekildi

Ensar ve TÜRGEV üzerinden para akışı sağlandığı iddia edilen TÜRKEN Vakfı için toplanan bağışlarla, ABD’deki öğrencilere yurt yaptırıldığı açıklanmıştı. O yurtlardan biri New York’un en zengin bölgelerinden biri olan Manhattan’da yer alıyor. Ayrıca New York’ta bağışlarla inşa edildiği söylenen gökdelen için Suudi Arabistan’dan konut kredisi alınması da dikkat çekiyor.