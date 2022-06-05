TURKEN Vakfı Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolarlık kredi çekmiş

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kaçış planının merkezinde yer aldığını iddia ettiği ABD'deki TURKEN Vakfı ile ilgili yeni belgeler açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özcan, TURKEN Vakfı’nın 2020 yılında Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan 35 milyon dolar borç aldığını belirtti.

Özcan'ın konuya dair açıklaması şöyle:

"TÜRKEN VAKFI / YENİ BELGELER: Senelerdir sorularımıza cevap veremeyen yetkililere bugün de yeni sorularımız var.

Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 MİLYON DOLAR borç aldınız? New York’ta gökdelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık %5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek? 2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son 2 senede ne kadar topladınız?"