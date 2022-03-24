Turkcell’den Ukrayna açıklaması: Yüzde 10 devre dışı kaldı

Ukrayna’nın üç büyük mobil operatöründen birini işleten Turkcell, ülkede işlettiği altyapının yüzde 10’unun devre dışı kaldığını açıkladı.

Turkcell tarafından dün KAP’ta yayımlanan analist sunumuna göre Ukrayna’daki merkezi şebekede hasar veya kesinti bulunmuyor olsa da şirketin 9 bin baz istasyonundan ortalamada yaklaşık yüzde 10’u devre dışı kaldı.

Gelirlerinde Ukrayna'nın payı yüzde 7,8

Ukrayna’da Lifecell markası ile faaliyet gösteren Turkcell, çalışanları arasında can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtirken, faaliyetlerine devam edebilmek için yeterli sayıda bakım ekipmanı desteği sağladığını ve veri merkezini Lviv kenti ile komşu ülkelere yedeklediğini belirtti.

Şirketin ülkede işlettiği perakende mağazalardan yüzde 45’inin açık olduğu belirtildi.

Turkcell’in geçen yıl 35.9 milyar lira olan gelirleri arasında Ukrayna’nın yüzde 7.8 payı bulunuyor. Ukrayna faaliyetleri faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın ise yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor.