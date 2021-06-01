Turkcell uzaktan esnek çalışmayı kalıcı hale getiriyor: 'Mesai süremiz artıyor' tepkisi

AKP'yi maaşa bağlayan Turkcell, çalışanlarını kalıcı olarak uzaktan esnek çalışma sistemine geçiriyor.

İstanbul Maltepe binası tamamen kapatılan şirketin Küçükyalı ve Tepebaşı ofisleri dışında mülkiyeti kendisine ait bir de Kartal binası bulunuyor. Ancak bu ofisler de "dijital rezervasyon sistemi" ile kullanılabiliyor ve eğilim olarak ofislerin kullanılması tercih edilmiyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve İnsan Kaynaklarının çalışanlarla paylaştığı bilgilerde de, esnek çalışmanın çalışma ortamını "güçlendirdiği" iddia edildi. "İstediğin yerden çalışabilirsin" denilerek övülen sistemde, adres bilgilerinin seyahatlere göre güncellenmesi istenirken, çalışma ortamı için "yeterli teknik donanımın sağlanması" da çalışanlardan talep edildi.

'İşin süresi değişmiyor, mesai süremiz artıyor'

Mecvut sistemde "gün içi çalışmaların yöneticiyle mutabık kalarak 10.00-19.00 arasında planlanabileceği" öne sürülürken, soL'a konuşan bir çalışan esnek çalışmanın hiç de böyle olmadığını anlattı.

Turkcell çalışanı sömürüyü "Bazı yüz yüze halletmemiz gereken işleri online yapmaya çalıştığımız için sürekli toplantı halindeyiz. İşlerin bitmesi gerektiğini düşünecek olursak, 10 dakikalık işleri 1-1,5 saatte tamamladığımız oluyor. Ancak işin süresi değişmiyor ve mesai süremiz artıyor. Daha uzun çalışmış oluyoruz. Daha az mola veriyoruz" diyerek anlattı.

'Faturalar sürekli zamlanıyor'

"Evde çalışarak yalnızlaşıyoruz da. Ofiste sosyalleşiyorduk, bu işin çalışma kısmı için de geçerli üstelik. İşçileri bu sosyalleşme de birlikte tutuyordu. Birisi ölse belki de haberimiz olmayacak" diyen çalışan, her şeyin giderek bireyselleştiğini, birlikte reaksiyon gösterilmesi gereken zamanlarda sıkıntı yaşandığını ve bunun giderek artacağını söyledi.

Turkcell çalışanı, "Yemek parası aynen yatıyor ama elektrik, doğalgaz gibi fatura yükümüz arttı. Yılda bir kez 1000 TL 'destek' verilmesi faturalar sürekli zamlanırken bu sorunlarımızı hiçbir şekilde çözmüyor" diye konuştu.