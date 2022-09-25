'Türkçe bilmediği' halde eğitim müşaviri olarak atanan bürokrattan tepki çeken paylaşımlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bakü Eğitim Müşaviri olarak atanan Ali Rıza Altunel’in sosyal medya paylaşımları tepki çekti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, AKP’yi öven çok sayıda mesaj paylaşan Altunel’in, başkaları tarafından yapılan ve kendi hesabından paylaştığı gönderiler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Erdoğan’ın açılış yaptığı makaslar, Kılıçdaroğlu’nun beyin hücresinden daha fazla”, “Avrupa’dan yüzde 70 ‘reis’ oyu ile sizi yönetecekleri yine biz belirleyeceğiz çünkü siz malsınız” gibi sözler de yer alıyor.

Altunel, 20 Eylül’de sosyal medya hesabından Bakü Eğitim Müşaviri olarak atandığını duyurdu. Açıklamasında yazım yanlışı yapan Altunel’in paylaşımına çok sayıda yurttaş tepki gösterdi.

Altunel’in yazım yanlışının yanı sıra başkaları tarafından yapılan ve kendi hesabından paylaştığı gönderiler de dikkat çekti. AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öven paylaşımların da arasında bulunduğu içeriklerin bazıları şöyle:

- Sende bu yürek, bizde bu sevda oldukça değil 6’lı, 6 milyon 666 bin 666’lı masa olsa fark etmez, ezer geçeriz.

- ‘6 Plus’ masanın hangi konularda ittifak kurduğuna karar vermesi lazım. Türkiye bugün barış diplomasisinin merkezi olma noktasında çok büyük adımlar atarken bu başarıları sırf iktidar olma uğruna küçümseyecek bir yaklaşımda mı ittifak ettiniz?

- Kendini rezil ettin, ülkesinin tarihini bilmeyen Bay Kemal.

- Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan birisi varsa o da sensin. Sen önce kendi geçmişini bir sorgula. Haddini bil Tunç Soyer.

- Zillette çarşı pazar karıştı gibi görünse de külliyen yalan. ‘İp’ de en az CHP kadar ‘HDPKK’ ile işbirliği içinde çünkü bunu bile bile ittifaka dahil oldular.

- Çatır çatar çatlatacağız sizi. Avrupa’dan yüzde 70 ‘reis’ oyu ile sizi yönetecekleri yine biz belirleyeceğiz çünkü siz malsınız, mal. İyi ile kötüyü ayıracak kapasite yok sizde.

- Milletin kucağına oturanlar imam hatiplilere sapık diyor. ‘LPG’lileri’ savunanlar İslam’ı öğreten vakıflara ahlaksız diyor. Yönettikleri belediyelerde çalanlar, rüşvet almadan iş yapmayanlar AK Partililere hırsız diyor. Tıpkı atalarımızın dediği gibi kişi kendinden bilir işi.

- Fatih Tezcan tutuklanınca ‘yaşasın bağımsız Türk yargısı’, Gülşen tutuklanınca ‘sarayın yargısı’. Hadi oradan.

- 110 sene önce koca bir imparatorluğu yıkan İttihat Terakki ne ise bugünkü altılı masa da odur.

- Erdoğan’ın açılış yaptığı makaslar, Kılıçdaroğlu’nun beyin hücresinden daha fazla.

Türkçe bilmeyen eğitim müşaviri

Cümle içinde kullandığı kimi kelimelerin baş harflerini büyük yazan Altunel'in, ayrı yazılması gereken "de" ve "da" bağlaçlarını da bitişik yazarak "Dün itibarıyla Sayın Bakanımızında tensipleriyle Bakü Eğitim Müşaviri olarak göreve başladım” ifadelerini kullandığı açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.