Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da 'tahıl' konusunu görüştü

Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili toplantısı dün Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin "yapıcı ve olumlu bir havada" geçtiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Millî Savunma Bakanlığından bir askerî heyet dün Rusya'ya gitmiştir.

'Kırmızı hat' diplomasisi kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askerî heyetlerin başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşme 'yapıcı ve olumlu havada' geçmiştir.

Başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayış oluşmuştur.

Bu kapsamda Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmeleri müteakip gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü olarak bir araya gelinmesi beklenmektedir.

Görüşmeler sonrası 'Azov Concord' isimli Türk kuru yük gemisinin Mariupol limanından ayrılmasına izin verilmiştir. Gemi Ukrayna limanlarından ayrılan ilk yabancı gemi olmuştur."

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı" denildi.

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.