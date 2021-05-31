Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücret talebini açıkladı

İşçi konfederasyonları, kamuda çalışan 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için taleplerini belirledi. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL’ye yükseltilmesini talep etti.

Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sundu. Sendikalar, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL’ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.

İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.