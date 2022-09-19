Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı

Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa’nın başkenti Paris’te Axiom Space ile imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından önemli gelişmeyi duyurdu.

Bakan Varank, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor” dedi.

Şirketin amacı 'ticari' uzay görevleri gerçekleştirmek

2016 yılında Michael Suffredini ve Kam Ghaffarian'ın kurduğu Axiom Space, ana amacını "ticari ve özel" uzay yolculukları olarak tanımlamıştı. Uzay seyahati ve misyonlarının son yıllarda özel sektöre devredilmesiyle birlikte ortaya çıkan şirketlerden biri olan Axiom Space, özel sektör hizmetlerinde kullanılmayan talep dolayısıyla ürettiği teçhizat ve uzay kıyafetleri için Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevlerinde kullanılmak için NASA'ya sattığını açıklamıştı.

Financial Times'ta dün yayımlanan haberine göre, 2020 yılında NASA'nın düzenlediği yarışmayı kazanan şirketin ürettiği modül ISS'e yerleştirilecek. ISS'in kullanım süresinin tamamlanmasına kadar kullanılması plan modülün, zaman içerisinde genişletilmesi planlanıyor.

Axiom Space'in kurucusu Mike Suffredini verdiği demeçte, şu ana kadar NASA'yla 2 milyar doları aşan özel uzay misyonları, uzay giysisi ve özel araştırma projeleri için sözleşme imzaladıklarını belirtti.

FT'nin haberinde, Axiom Space'in bir diğer hedefinin uzay yarışında yer almayan veya ISS'te rolü bulunmayan ülkelere uzay misyonu hizmeti sağlamak olduğu belirtildi.

Şirket ilk başarılı uzay görevini Nisan 2022'de gerçekleştirdi.