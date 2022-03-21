Türk Telekom'un Varlık Fonu'na satışına onay verildi

16 Mart 2022 günü ilgili taraflar LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin sahip olduğu %55 hissenin TVF devri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) izin başvurusunda bulunmuştu.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, şirketin hisselerinin Varlık Fonuna (TVF) devri işlemlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığınca onaylandığı bildirildi.

Hisse devrine izin verilme gerekçesi şöyle açıklandı:

“BTK tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TTNET A.Ş., ve TT International Telekomünikasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin %100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, BTK’nın görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakamından herhangi bir sakınca doğurmayacağına (…) karar verilmiştir."

Türk Telekom yabancılara mı satılacak?

Bugün Sabah Gazetesinde, Varlık Fonu Genel Müdürü ile yapılan bir söyleşi yer aldı. Genel müdürün söyleşide kurduğu cümlelerden, şirketin satmak üzere alındığı; altyapısı kamu yatırımlarıyla yenilendikten sonra satılmasının gündeme geleceği anlaşılıyor: “…Şirket zaten halka açık İkincil halka arzla yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. …iki sene içinde yatırımları hızlandırıp, şirkette katma değeri oluşturduğumuz bir senaryodan baktığınızda hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz olmayan bir satın almaydı…”

Herkesin bildiği üzere şirketin imtiyaz hakkı üç yıl sonra bitiyor. Hiçbir bedel ödenmeden devlete geçecek. Oger’e verdikleri krediyi tahsil edemeyen bankalar, alacaklarını kurtarabilmek amacıyla LYY adlı bir şirket kurup yüzde 55 payını devir almışlardı. İmtiyaz süresi 3 yıl içinde bitecek. Alacaklarını kurtarabilme şansları kalmadı. Bankaları kurtarmak için Varlık Fonu görevlendirildi: Fon, Bankaların kurduğu Şirketin sahip olduğu yüzde 55 hisseyi satın alacak.

Şirket hangi parayla alındı?

Varlık Fonu Genel Müdürü, Fondan sadece 50 milyon dolar harcanacağını; kalanını LYY Telekomünikasyon Şirketinin ortağı olan bankaların verdikleri kredilerle finanse edileceğini belirtti.

Fon Genel Müdürünün verdiği ayrıntılardan her şeyin önceden hazırlandığı anlaşılıyor; iki yılı ödemesiz 6 yıl vadeli kredi alınacak. Bankalar, Varlık Fonundan hiçbir teminat istememişler. Genel Müdür; “hiçbir teminat islemeyerek, Türkiye ve Türkiye ve Türk Telekom’a güvenlerini bir kez daha gösterdikleri için” teşekkürlerini bildirmiş.

Böylece Hariri Ailesi'nin ödemediği kredi borçlarını devlet üstlenmiş oluyor.