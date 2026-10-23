Türk Telekom'da taşeron sonrası işçi kıyımı: Ya istifa ya sürgün

Türk Telekom’da çalışan işçiler, yeni bir tehditle karşı karşıya. Yıllardır kuruma hizmet veren, arıza, bakım ve onarım işlerinde çalışan deneyimli işçiler mobbing, tehdit ve şehirlerarası tayin uygulamalarıyla işten ayrılmaya zorlanıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuşan işçilerin aktardığına göre, bu yılın başında arıza, bakım ve onarım (ARTES) işlerinin taşerona devredilmesiyle süreç hız kazandı. Kurum bünyesinde yıllarca çalışan kalifiye işçiler şimdi ya işten ayrılmaya ya da ailelerinden ve yaşamlarından koparılarak başka şehirlerde çalışmaya zorlanıyor.

Teşviki kabul etmeyene şehir değiştirme dayatması

İşçilere teşvik adı altında işten ayrılmaları yönünde teklifler sunuluyor. Bu teklifleri kabul etmeyen çalışanların ise İstanbul’dan Bingöl’e, İzmir’den Kilis’e, Bursa’dan Ardahan’a gönderilmekle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Başka şehre tayini kabul eden işçilere, yeni görev yerlerinde iki yıl çalışma zorunluluğu getiriliyor. Bu süre boyunca herhangi bir teşvikten yararlanamayacaklarına ilişkin belgeler imzalatılıyor.

Böylece işçiler, bir yandan teşvik adı altında işten ayrılmaya yönlendirildiklerini, diğer yandan tayin yoluyla mevcut çalışma ve yaşam koşullarından vazgeçmeye zorlandıklarını söylüyor.

Çalışırken sağlığından olanlar 'yük' olarak görülüyor

İşçilerin aktardıklarına göre sürecin en ağır sonuçlarından biri, çalışma yaşamı boyunca iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin durumunda ortaya çıkıyor. Yıllarca Türk Telekom için çalışan, direkten düşerek, trafik kazası geçirerek ya da elektrik çarpması sonucu yaralanarak sakatlanan işçiler, tedavi süreçlerinin ardından sağlık kuruluşlarınca ağır ve tehlikeli işlerde çalışamayacaklarına ilişkin raporlar aldıklarında işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Türk Telekom yönetiminin yılsonuna kadar 400 işçiyi işten çıkarmayı hedeflediği iddiası, çalışanların kaygılarını artırıyor.

Patronların Ensesindeyiz’den işçilere çağrı

Patronların Ensesindeyiz, Türk Telekom işçilerine dayanışma çağrısı yaptı. Çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

“Türk Telekom işçilerini işsizliğe, sürgüne ve baskılara karşı dayanışmaya çağırıyoruz! Yıllardır bu kuruma emek veren, zorlu koşullarda çalışan, kimi zaman sağlığını ve bedenini kaybeden işçiler yalnız değildir. Hiçbir işçi, geçimini sağlamak için ailesinden ve yaşamından koparılmaya, baskıyla istifaya zorlanmaya mahkûm değildir. Türk Telekom işçilerini, birbirinden güç alabilmek, haklarını birlikte savunabilmek ve geleceğine birlikte sahip çıkabilmek için Patronların Ensesindeyiz Telekomünikasyon İşçileri Dayanışma Ağı’nda yan yana gelmeye çağırıyoruz.”

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