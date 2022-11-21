Türk Telekom’a Çin kredisi: 200 milyon avro

Türk Telekom, stratejik girişimleri ve büyüme planlarının finansmanı için Çinli bankalardan 200 milyon Avro tutarında beş yıl vadeli kredi aldı.

Şirketin Cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Bank of China ve Export-Import Bank of China’dan alınan Aralık 2027 vadeli kredinin yıllık toplam maliyeti Euribor artı 2,76 yüzde puan oldu.

Öte yandan, şirketin üçüncü çeyrekte net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 düşerek 1,17 milyar TL olmuştu.

Türk Telekom geçen sene üçüncü çeyrekte 2,05 milyar TL kâr elde ettiğini duyurmuştu.

