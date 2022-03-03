Türk şirketlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki kaybı belli oldu

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın iki ülke dışında civar ülkelere olan siparişleri de olumsuz etkilediğini söyledi. Öncel Rusya ve Ukrayna çatışmasının Türk perakende şirketlerine olan etkilerini değerlendirdi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Sinan Öncel, Rusya ve civar ülkelerle olan ticaretlerde olumsuzluklar olduğunu söyledi.

Sinan Öncel, “Markalarımız Polonya, Belarus, Moldova ve Romanya’da satış yönünde olumsuz etkiler yaşandığını iletti. Rusya’da da yüzde 50 kayıp gösterdiklerini de eklediler. Rusya’da gümrükte malı olan firmaların yeni ödeme aracı ile para transferini gerçekleştirmek için yollar aradığı yönünde bilgiler aldık. Rusya içinde yapılan ödemelerde Rusya’nın milli kartı ile yapılmaya devam edildiği ama yabancı kredi kartları ile yapılan ödeme sistemlerinin artık çalışmadığının bilgisini de aldık. Ukrayna zaten bütün siparişleri iptal etti. Özellikle Bulgaristan, Yunan adaları ve İtalya’ya yapılan ihracatı da olumsuz etkiledi. Çünkü bu bölgelere yoğun olarak Rus ve Ukraynalı turist geldiği ve turizm için olumsuz beklentilerden dolayı sipariş iptalleri aldıklarını da öğrendik” dedi.