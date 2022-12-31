CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Ahmet Kaya, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’nda devredilen Türk Şeker A.Ş.’nin mali durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türk Şeker AŞ’nin son dört yılda işletme faaliyet zararının 851,5 milyon liraya ulaştığını vurgulayan Kaya, "Oysa sadece 2021 yılında 1 milyar 62 milyon liralık bir zarar oluştu. Toplam zarar 1 milyar 913 milyon lira. Bu akıl almaz zararın hesabını kim verecek? Bir yıldaki işletme zararını iki katına çıkarmışlar. Adeta Türk Şeker’i iflasa sürüklüyorlar” dedi.

'Şirketin öz kaynakları eksi bakiyeye düştü'

Cumhuriyet'in haberine göre, Kaya’nın açıklaması şöyle:

"Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği günden beri milli değerimiz olan Türk Şeker AŞ’nin son dört yılda işletme faaliyet zararı 851,5 milyon liraya tekabül ediyor. Oysa sadece 2021 yılında 1 milyar 62 milyon liralık bir zarar oluştu. Toplam zarar 1 milyar 913 milyon lira. Bu akıl almaz zararın hesabını kim verecek? Bir yıldaki işletme zararını iki katına çıkarmışlar. Adeta Türk Şeker’i iflasa sürüklüyorlar.

Türk Şeker dönem zararları nedeniyle iflasa sürüklenmektedir. Şirketin öz kaynakları eksi bakiyeye düşmüştür. Basiretsiz ve liyakatsiz yöneticileri ballı kaymaklı maaşlar alırken, yetişmiş teknik personel iş güvencesi olmamaları nedeniyle ilk fırsatta kurumu terk etmektedir. 2014-2021 yılları arasında ziraat, makine ve kimya mühendisleri gibi 462 teknik personeli bulunan Türk Şeker’de 2021 yılı sonu itibariyle teknik personel sayısı 339’a düşmüş, 123 teknik personel şirketten ayrılmıştır. Yetişmiş teknik personelin görevine devam etmesi için bir an önce iş güvencesi sağlanmalı, özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.

'400 bin tonluk şeker ithalatına onay verdiler'

Özelleştirilen 15 şeker fabrikamız yok pahasına elden çıkarılırken; bunun bedeli şekerdeki önlenemeyen fiyat artışlarıyla 85 milyon vatandaşımıza ve pancar üreticilerimize ödetildi. Türk Şeker’in görevi fiyatlardaki oynaklığa hem üretici hem de tüketici lehine müdahale etmekti. Türk Şeker fiyatları frenlemek istedikçe, özelleştirilen fabrikalar şeker fiyatlarını yükselterek piyasada iki farklı fiyat oluşmasına neden oldu ve stokçulara gün doğdu. Yanlışı yanlışla düzeltmek isteyenler son olarak geçen ay 400 bin tonluk şeker ithalatına onay verdiler.

Buradan yetkililere sesleniyorum: Asıl amaç milli değerlerimiz olan fabrikalarımızı ve kurumlarımızı ‘zarar ediyor’ bahanesiyle özelleştirmekse, şunu bilin ki bu yanlışa asla seyirci kalmayacağız!"