Türk Metal OMEGA Motor'da işten çıkarmalara karşı toplandı: 'Sendikalaşmayı engellemek suçtur'

OMEGA Motor'da 17 işçinin Türk Metal sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verilmesinin ardından sendika, Ümraniye Dudullu OSB'deki OMEGA Motor fabrikası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Türk Metal Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Serkan Gül'ün okuduğu açıklamada, sendikalaşmanın engellenmesinin bir suç olduğu vurgulandı ve işçilerin işe geri alınması çağrısında bulunuldu.

Açıklama şöyle:

"Dudullu Organize Sanayisinde Metal iş kolunda faaliyet gösteren OMEGA MOTOR Çalışanları Anayasal haklarını kullanarak Sendikamız TÜRK METAL’ e üye olmuşlardır. Örgütlenme özgürlüğü Anayasa ve Yasalar tarafından güvence altındadır. Bunu engellemek SUÇTUR.

Türk Metal Sendikası olarak amacımız işyerine güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlamak, çalışanların sosyal haklarını geliştirmek ve iyileştirmektir. Örgütsüz bir toplum her zaman ezilmeye, sömürülmeye ve yenilmeye mahkumdur.

En büyük güç sendikal birlik ve beraberlikten geçmektedir. Buradan OMEGA MOTOR yöneticilerine sesleniyoruz. İşçiyi görmezlikten gelmeyin, işçiyi küçümsemeyin, işçiyi yok saymayın, işçinin sesine kulak verin ve sendikal özgürlüklerini kısıtlamayın.

Biz, OMEGA MOTOR Firmasında çalışan arkadaşlarımızın isteği üzerine burada örgütlenme sürecini başlattık. Türk Metal Sendikasına üye olan emekçi kardeşlerimizi öğrenen bundan haberdar ve rahatsız olan yöneticiler içeride işçi arkadaşlara baskı yapmaya ve çalışma yerlerini değiştirmeye başladı.

Bu süreçte 2 Bayan ve 15 Erkek olmak üzere 17 üye arkadaşımızın işine son verildi.

Bu arkadaşlarımız sırf Anayasal Haklarını kullandıkları için işine son verildi. Bu yanlışınızdan bir an önce dönün. Biz Türk metal sendikası olarak hak ve adaletten yanayız. Adil çalışma ortamı isteyen bu arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız ve destekçisi olacağız. İşveren bu hukuksuzluklarının önüne hiç kimsenin geçemeyeceğini düşünse de yanılıyor.

Biz bugün itibari ile öncelikle Ekmeğinden edilen 17 arkadaşımızın uğradığı bu hukuksuzluktan başlayarak, işverenin bu hukuk tanımaz kanun tanımaz tüm gayri yasal ve gayri ahlaki davranışlarının hukuksal çerçevede takipçisi ve şikayetçisi olacağız, olduk da.

Avukatlarımız şu an suç duyurusunda bulundular ve haksızlığa uğrayan bu 17 arkadaşımız adına davalarını açmış bulunuyorlar. Biz Türk Metal Sendikası olarak kavgadan yana değil Barıştan emekten yanayız.

Üretmek Kazanmak Kazandırmak istediğimizi her sözümüzde söyler ve sadece bunu sözde bırakmayız, buradan OMEGA MOTOR İşverenine ve yöneticilerine sesleniyorum, gelin bu kanunsuz tavırlarınızdan vazgeçin.

İnsanların haklarını yemekten Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını çiğnemekten vazgeçin yaptığınız bu yanlıştan bir an önce geri dönün. İnsanların Ekmeği ile oynamaktan vazgeçin. Artık OMEGA MOTOR Firmasında Türk Metal Sendikası’nın bayrağı dalgalanacaktır, o bayrağı orada dalgalandırmak için de eylemlerimize sonuna kadar yılmadan, bıkmadan yağmur, çamur demeden devam edeceğiz.

OMEGA MOTOR çalışanı arkadaşlarım korkmayın. Türk Metal Sendikası yanınızda ve sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edecektir. Üye olmayan arkadaşlarımda bir an önce üye olsunlar. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece karşımızda kimse duramaz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın işçilerin birliği. Yaşasın Türk Metal."

Açıklamanın ardından, OSB'de bulunan işçiler sendikaya üye olmaya davet edildi.