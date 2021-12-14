Türk Metal, MESS'e siyah çelenk bıraktı: '20 Aralık'tan itibaren mesailer kalkacak'

Türk Metal Sendikası üyeleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde yüzde 12 teklif edilmesine karşı İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de MESS’in önüne çelenk bırakma eylemi yaptı. Yapılan ortak basın açıklamasında uyarılarının dikkate alınmaması halinde iş bırakma eylemlerine başlanacağı belirtilerek "20 Aralık'tan itibaren mesailer kalkacak. Bakalım o zaman kim üretecek" denildi.

Türk Metal Sendikası'nın yazılı açıklamasında, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesindeki uyuşmazlığın ardından Başkanlar Kurulunun eylem kararı aldığı anımsatıldı.

"MESS'in uzlaşmaz tavrı ve sunduğu teklifi protesto etmek için ilk eylemin yapıldığı" belirtilen açıklamada, Türk Metal Sendikası üyelerinin, İstanbul'daki MESS Genel Merkezi ile Ankara, İzmir ve Bursa'daki bölge temsilciliklerine eş zamanlı siyah çelenk bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, farklı şehirlerdeki eylemlerde şube başkanları tarafından ortak basın açıklamasının okunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyük umutlarla başladığımız görüşmelerden, büyük hayal kırıklığı ile ayrıldık. Bizim istediğimiz yüzde 29,57'lik zam talebimize karşı, MESS'in bize reva gördüğü sadece ve sadece yüzde 12 olmuştur. Gerisini de enflasyona bağlamış, geçmiştir. Bununla da kalmamış, bütün yeni taleplerimizi geri çevirirken, bize çalışma hayatımızı cehenneme çevirecek düzenlemeleri dayatmıştır. İşte MESS'in bize layık gördüğü çalışma yaşamı budur. İşte bu yüzden, biz de uyuşmazlık tutanağını tuttuk, masadan kalktık. İyi günlerimizde sürekli olarak 'sosyal ortak' olduğumuzu hatırlatan MESS, sıra zamma gelince bizi unutmuş görünmektedir. Ama biz ona kendimizi hatırlatmasını biliriz, hem de iyi biliriz."

'Sözleşme takvimi gereği kritik zamanlar başlayacak'

Açıklamada, siyah çelenk bırakılmasının "MESS'e yapılan dostça bir uyarı" olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğer bu uyarımızı dikkate almazlarsa, bizi yine duymazdan gelirlerse, sesimizi biraz daha yükselteceğiz. Bu sefer üretimdeki gücümüzden gelen sesimiz duyulacak. Mesela 20 Aralık'tan itibaren mesailer kalkacak. Bakalım o zaman kim üretecek. Durmayacağız, iş yerlerinde eylemler başlayacak. Mesela, üyelerimizin çalıştığı iş yerlerinde protestolar ve basın açıklamaları yapacağız. Yer gök bizim sesimizle inleyecek. Ama MESS o sesleri bile duymazsa, işte o zaman, sözleşme takvimi gereği kritik zamanlar başlayacak. O aşamada izleyeceğimiz yol haritasını, Genel Başkanımız çizecek ve 25 Aralık'ta kamuoyuna ilan edecek."