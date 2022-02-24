Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı

Rusya'nın askeri harekatı sonrası Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazaları kapanmaya başladı. LC Waikiki’den Colin’s’e ve English Home’a kadar birçok marka, ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeniyle kapattı.

Dünya'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, AVM’lerden konuyla ilgili markalara yazı gönderildi. Ülkede en fazla şubesi bulunan markalardan Colin’s’in 60, LC Waikiki’nin 50 civarında, English Home’un ise 33 kadar mağazası bulunuyor. Öte yandan markaların, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldığı belirtiliyor.

Ülkede en fazla mağazası bulunan markaysa Colin’s. Colin’s’in Ukrayna’da 70 civarında mağazası bulunuyor.