Türk lirasının değer kaybı devam ediyor: Dolardan yeni rekor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) olası faiz artışı kararlarının öncesinde, Türk lirası karşısında değer kazanan dolar bugün 18,24 seviyelerine ulaşarak, bu yıl içerisindeki en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL'nin tarihi zirvesi olan 18,40 seviyesine yaklaşması dikkat çekti.

FED Başkanı Jerome Powell bugün yapacağı konuşmasında, enflasyonla mücadele programında değişiklik sinyali verip vermeyeceği bekleniyor. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın da 75 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Benzer şekilde FED'in 21 Eylül'de gerçekleşecek toplantısından da faiz artışı kararı gelmesi öngörülüyor.

Dolar/TL kuru gün bugün içerisinde yüksek 18,2416 seviyesini gördü.

Ayrıca Türk lirası, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından yüzde 1,6 değer kaybetmişti.