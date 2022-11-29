Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan iki kişi gözaltına alındı

Bir sosyal medya platformunda Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu iki kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. (AA)